Армия РФ готовит длительную наступательную операцию: эксперт заявил о серьезной опасности на фронте

Россия готовит затяжную наступательную операцию, которая продлится от шести до девяти месяцев. В частности, об этом свидетельствует снижение интенсивности боевых действий на фронте.

Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман в комментарии телеканалу FREEDOM.

"Главная причина (снижение интенсивности боевых действий – Ред.) – это не истощение российской армии, а все-таки ее подготовка к возможным наступательным действиям весной этого года", – высказался Гетьман.

По его словам, российские войска планируют начало своего наступления ориентировочно на конец марта – начало апреля. Речь идет о длительной наступательной операции, считает эксперт.

"Они сами говорят, что рассчитывают ее (наступление — Ред.) от полугода до девяти месяцев. То есть практически на весь 2025 год. Это, несмотря на информацию о возможных мирных переговорах", — говорит Гетьман.

По его словам, готовясь к наступательной операции, оккупанты пытаются подготовить войска, в том числе те подразделения, которые понесли большие потери. Также россияне хотят накопить технику и привести ее в боевое состояние. Несмотря на большие потери, захватчикам хватит сил для того, чтобы проводить наступательные действия.

"Верить в то, что мы их так сильно избили, что они не в состоянии проводить дальше боевые действия, было бы очень оптимистическим преувеличением. У них как было более полумиллиона человек на линии фронта, так практически и осталось", — отмечает военный эксперт.

Напомним, военный Станислав Бунятов "Осман" заявил, что захватчики давят с юго-востока села Терны Донецкой области и пытаются запереть кольцо.

Читайте также: