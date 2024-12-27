Армия РФ готовит новые штурмы в двух направлениях: ВСУ об опасности

Оккупационная армия Российской Федерации готовит новые штурмы в двух направлениях фронта. В частности, в Запорожской области.

Об этом заявил спикер Сил обороны Пивдня Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, на Ореховском и Гуляйпольском направлениях захватчики продолжают проводить активную воздушную и другую разведку.

"Готовит штурмовые группы для того, чтобы активизировать в ближайшие сроки также проведение штурмовых действий и обстрелов, ударов по гражданской инфраструктуре и по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого столкновения", — отмечает Волошин.

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что российские диверсанты активизировались в Херсонской области. В частности они пытаются закрепиться на территории, которую контролируют украинские Силы обороны.

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