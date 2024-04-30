Армия РФ готовится к наступлению: в ISW оценили, какие направления изберут оккупанты

Российские оккупационные войска готовятся к новому наступлению и выбирают между несколькими тактическими направлениями под Авдеевкой Донецкой области. Россияне теперь могут и возможности выбирать, где сосредоточить свои усилия.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты отмечают, что несколько военных блоггеров заявили о наступательных операциях российских войск в районе Керамика, цель которых – по продвижению в направлении Архангельского. Впрочем, оккупанты также пытаются продвинуться на запад из района Очеретино в направлении Сокола и юго-западнее Новопроковское-Новоселовка Первая.

Между тем в ISW оценивают, что стабилизация Россией своего выступления к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором: либо продолжать продвигаться на запад к своей заявленной оперативной цели в Покровске, либо попытаться продвинуться на север для проведения возможных дополнительных наступательных операций с российскими силами. районе Временного Яра.

"Российские войска имеют возможность выбирать среди многих тактических направлений для предстоящих наступательных операций под Авдеевкой, но остается непонятным, где они сосредоточат свои усилия в ближайшее время", — подчеркнули аналитики ISW.

Как сообщалось, в ВСУ отмечают, что россияне пытаются обойти Времен Яр на Донбассе окрестностями. Отмечается, что оккупанты также ведут активный огонь из артиллерии и минометов.

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