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Армия РФ готовится к новому наступлению: генерал Кривонос раскрыл планы оккупантов
Российским войскам нужно нарастить свои силы.
Оккупанты РФ продолжают подготовку к наступлению на нескольких направлениях. Впрочем, пока российские военные не готовы к масштабной операции.
Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ, политический и военный деятель Сергей Кривонос в эфире "КИЕВ24" .
"Активность врага на разных участках показывает, что россияне пытаются прощупать наши слабые места, выявить наши средства огневого поражения, что в дальнейшем может быть использовано врагом для реального полномасштабного наступления", – отметил эксперт.
По словам генерал-майора, для того чтобы осуществить наступление, России нужно нарастить свои силы. Речь не идет о наступлении РФ, но подготовка к нему продолжается.
"Наша задача, несмотря на все их желания, продолжать наращивать усилия на фортификационное оборудование нашей местности, а также вести активную разведку вражеских средств поражения, чтобы своевременно нанести по ним удар", - добавил Кривонос.
Напомним, на днях ISW сообщило, что РФ готовит наступление на Сумы и хочет получить часть области. Пока российские войска продолжают незначительное продвижение в районе границы Сумской и Курской области РФ.