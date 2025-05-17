Армия РФ хочет захватить пять областей Украины: имеет ли соответствующие ресурсы

Фронт / © ТСН.ua

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Армия РФ стремится полностью захватить Донбасс, а также части Херсонской и Запорожской областей. На переговорах в Стамбуле делегация РФ угрожала захватить еще две области Украины – Харьковскую и Сумскую. Однако для реализации всех этих планов у страны-агрессора нет ресурсов.

Об этом в эфире телеканала FREEДOM сказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

Путин надеется на летнее наступление

Как отметил Маломуж, диктатор Путин возлагает большие надежды на летнее наступление и уверен, что у него будет успех

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«Делегация РФ в Стамбуле была уполномочена Путиным пугать нас тем, что у них есть потенциал для летней наступательной кампании. Своей первой стратегической целью они назвали Сумы и Харьков и заявили о намерении поставить вопрос о присоединении к РФ двух украинских областей. Но стратегических ресурсов в России для этого нет. Также утверждаю, что захватить Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и частично Луганскую области шансов у противника нет», — подчеркнул спикер.

Он пояснил, что разворачивать наступательную кампанию в Харьковском и Сумском направлениях пока Россия не может. По минимальным подсчетам, для этого нужно дополнительно мобилизовать до 250 тысяч человек.

«Перебросить такое количество военных по другим направлениям фронта РФ не может. Потому что Силы обороны Украины ежедневно уничтожают до 1400 человек личного состава противника. В месяц это армия в 40 тысяч человек. Где-то принимать новые силы, тем более боеспособные и оснащенные передовой техникой и вооружением, у России нет возможности», — отметил Маломуж.

Генерал убежден, что на Харьковском и Сумском направлениях достаточно серьезно подготовлены украинские войска.

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«В этих секторах мы имеем очень эффективные модели защиты, укрепления, действуем нестандартно в плане нанесения ударов по резервам, двигающимся в прифронтовых зонах. Эффективно работает разведка, ракетные системы и дроновые системы. Уничтожаем резервы, двигающиеся к фронту с целью усиления противника. Мы привлекаем все ресурсы, начиная от ракет, самолетов, дроновых систем, чтобы нейтрализовать любые угрозы врага, как в воздухе, так и на земле», — сказал он.

Россия начала наступление.

Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, российские военные начали и усилили свои наступательные действия по всем направлениям фронта. По его словам, главным направлением было Сумское. Там было сосредоточено 67 тысяч войск. Президент подчеркнул , что украинские военные «делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться».

«Они работают над тем, чтобы восстанавливаться, перегруппироваться. Они хотят делать это наступление… Оно нам понятно. Наши военные формулируют это так, что они (ред. — войска РФ) находятся в постоянном наступлении. Это уже происходит несколько месяцев», – добавил украинский лидер.

Ранее мы писали о намерениях Кремля по поводу летнего наступления РФ.

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