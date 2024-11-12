В Курской области продолжаются жестокие бои. Морские пехотинцы и десантники РФ совместно с военными КНДР атакуют позиции ВСУ в западной части региона, чтобы вытеснить ВСУ в инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает журналист Forbes Дэвид Акс.

По его словам, Кремль готов понести огромные потери, чтобы достичь поставленной цели. Отмечается, что 11 ноября военные РФ из 51-го воздушно-десантного полка и морские пехотинцы из 155-й бригады морской пехоты атаковали украинские позиции в упор. Источник Forbes – боец ВСУ – насчитал 18 российских боевых машин пехоты БМП, БМД и МТ-ЛБ и бронетранспортеров с пехотой, а также пять танков Т-72, Т-80 и Т-90.

Украинские беспилотники и танки встретили атаку. По словам военного, бой был хаотичным и кровавым. Россияне потеряли 15 БМП и БТРов и три танка. Боец ВСУ отметил, что два украинских танковых экипажа выехали навстречу россиянам и пересеклись с четырьмя российскими БМД или БМП — из них не высадились 15 десантников. Тогда танки открыли огонь, уничтожив одну БМД.

"Это не редкость, когда целые российские подразделения уничтожаются одним взрывом", – пишет автор Forbes.

По словам Акса, российский диктатор Владимир Путин стремится вернуть Курскую область к возможному прекращению огня, уничтожив потенциальный контроль Украины над частью России. Цель Москвы – Суджа в центре украинского выступления на Курской дуге. РФ стремится возобновить контроль над этим городом до инаугурации 47-го президента США.

"Отказавшись от замысловатой тактики, российские войска атакуют в лоб, гибнут пачками — и толкают Россию в один из двух вариантов развития событий: благоприятное перемирие или еще один год дорогих боевых действий", — отмечает Дэвид Акс.

Как сообщали аналитики Института изучения войны, ВСУ продвигаются дальше в Курской области. Впрочем, армия РФ пытается отразить регион.

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