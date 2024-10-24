Информации о наземных атаках за прошедшие сутки нет.

ВСУ и войска РФ недавно продвинулись в главный "украинский плацдарм" в Курской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW ).

Геолокационные кадры за 22 октября показывают, что украинские военные недавно продвинулись к южному Зеленому Пути. Кроме того, российские источники ISW утверждали, что войска РФ 22 октября якобы отразили механизированную атаку ВСУ на Зеленый Путь.

Геолокационные кадры от 22 и 23 октября показывают, что войска РФ недавно отбили Ольговку и возобновили позиции юго-восточнее Плехового.

"Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных атаках западнее главного плацдарма ВСУ в Курской области в Глушковском районе 23 октября", — говорится в сообщении.

Командующий чеченским спецназом "Ахмат" Апти Алаудинов 23 октября признал, что российские силы совершили по меньшей мере 187 подтвержденных преступлений, включая убийства и изнасилования, с тех пор как войска РФ развернулись для защиты Курской области, но утверждал, что "ахматовцы" якобы не якобы.

Отмечается, что недавние украинские удары по российским складам боеприпасов могут снизить соотношение российской и украинской артиллерии на линии фронта.

Напомним, "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Силах обороны сообщило, что диктатор РФ Владимир Путин установил новый дедлайн возобновления контроля над Курской областью. Речь идет о 1 февраля.

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