Армия РФ имеет незначительное продвижение в районе Донецка и возле Вербового – ISW

Оккупационные войска России подтвердили продвижение в районе Донецка и Вербового на Запорожье. Позиционные боевые действия продолжались по всей линии столкновения.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, российские войска незначительно продвинулись к западу от временно оккупированного Донецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 января, показывают, что российские войска продвинулись на восточную окраину Георгиевки (6 км к западу от Донецка).

"Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска захватили две церкви в Георгиевке и продвинулись на 300 метров, а также, что российские войска продвинулись на противоположный берег реки Осыкова (непосредственно к западу от города Донецк)", — пишут аналитики.

Позиционные боевые действия были западнее Донецка в районе Марьинки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Российские войска также подтвердили наступление на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 8 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Вербового (восточнее Роботиного).

"Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Роботиного, к западу от Вербового и к северу от Новопрокоповки (южнее Роботиного). Российский военный блоггер заявил, что из-за гололеда на Запорожском направлении российские войска могут добраться до своих позиций только на бронированной гусеничной технике. Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил, что плохие погодные условия в Запорожской области мешают российским и украинским силам использовать беспилотники для корректировки артиллерийского огня", — добавили в ISW.

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ расширяют плацдарм в Херсонском направлении.

Читайте также: