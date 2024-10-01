Армия РФ имеет успехи у Угледара и пытается обойти Селидово: ISW о наступлении врага на Донбассе

Российские оккупанты имеют определенные успехи вблизи Временного Яра, Торецкого, Угледара на Донетчине. В частности, на Покровском направлении захватчики пытаются обойти Селидово.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW ).

Армия РФ недавно продвинулась к северо-востоку от Временного Яра. Геолокационные кадры за 30 сентября свидетельствуют о продвижении на северо-запад вдоль трассы E40 Бахмут-Славянск близ Железнянского. Украинские и российские источники сообщали, что 29-30 сентября продолжались бои на восточной окраине Временного Яра и близ Белой Горы.

Россияне недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры за 29 сентября показывают, что оккупанты добились незначительных успехов вдоль улицы Гайдара в западной части Дружбы. 30 сентября в Минобороны РФ заявили о захвате Нелиповки, расположенной к югу от Торецка. В ISW не видели подтверждения, что российские силы действуют в северной окраине Нелиповки.

Российские "военкоры" утверждали, что бои продолжаются в восточной и юго-восточной части Торецкая. В частности, в сторону микрорайона Забалка, а также в лесных массивах юго-западнее города в направлении Щербиновки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали вблизи Торецкая, у Железного, Нелиповки и в направлении Щербиновки.

В ISW отмечают, что российские захватчики пытаются обойти Селидово через северный и южный фланги и недавно продвинулись на обоих флангах. Геолокационные кадры от 30 сентября показывают, что войска РФ продвинулись вдоль трассы М04 Донецк-Покровск севернее Селидового. Другие геокадры свидетельствуют, что оккупанты продвинулись к железнодорожной линии к югу от Селидового.

"29 сентября ISW наблюдала геолокационные кадры, на которых видны российские достижения в том же районе у железнодорожной линии к югу от Селидового", — говорится в отчете Института.

Российские блоггеры рассказывали, что российские войска захватили весь Красный Яр и Крутый Яр, а также двигаются к Николаевке. Впрочем, в ISW еще не наблюдали подтверждения. Вместе с тем, российские источники американских аналитиков утверждали, что их ракетный удар повредил мост из-за Кураховского водохранилища.

Войска РФ недавно продвинулись к северо-востоку от Угледара. В частности, к бурелому к югу от Максимилиановки, а также к югу от Екатериновки. Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска вроде бы прорывают украинские позиции вдоль Соленой балки к югу от Екатериновки.

Российские захватчики недавно продвинулись в западных окрестностях Угледара. На видео с геолокацией от 30 сентября видно, как оккупант устанавливает триколор в западной части города. В отчете ISW указывается, что путинские войска, вероятно, еще не захватили весь Угледар. Эксперты Института изучения войны не видели кадров о войсках РФ, действующих через центральную часть города. 30 сентября российский блоггер заявил, что оккупанты ведут бои на восточной окраине Угледара.

Украинский военный, действующий вблизи Угледара, отметил, что ситуация в населенном пункте очень сложная По его словам, оккупанты атакуют Угледар с трех направлений — с Павловки на юге, от Пречистовки на юго-запад, и с Водяного на северо-востоке. Российские блоггеры утверждали, что войска РФ продолжают усилия по окружению Угледара с флангов и атакуют в пределах самой восточной окраины города.

Российские оккупанты атаковали у самого Угледара и в направлении Богоявления (к северо-западу от Угледара).

Напомним, аналитик BILD Юлиан Репке сообщил, что россияне захватили два села в районе Покровска. Это Крутой Яр и Красный Яр. Теперь врагу осталось около 9 км до самого города.

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