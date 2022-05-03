Дедам начали приходить повестки: армия РФ уже планирует пополнять личный состав военными пенсионерами

С другой стороны, это может означать, что, по данным оппозиционного РосСМИ, войска РФ планируют остаться на оккупированных территориях надолго.

В России военным пенсионерам стали поступать повестки в военкомат.

Российский оппозиционный канал "Важные истории" сообщил о нескольких случаях с офицерами запаса от 40 до 60 лет.

Некоторым военным пенсионерам в запасе было предложено подписать контракт на службу в "администрации" на оккупированной территории Украины с зарплатой от 90 до 100 тысяч рублей.

"Это говорит о том, что, во-первых, российская армия испытывает трудности с пополнением личного состава и вынуждена привлекать пенсионеров. Во-вторых, скорее всего, российские войска планируют остаться на оккупированных территориях надолго", — говорится в сообщении.

Напомним, украинская разведка выяснила срок, в течение которого РФ планирует завершить войну в Украине.

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