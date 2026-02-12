Потери российских войск в войне против Украины / © gettyimages.com

Реклама

Российская армия столкнулась с серьезным дефицитом личного состава, поскольку темпы погибших превышают количество новобранцев. Западные чиновники фиксируют отрицательный баланс в 9000 только за январь.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Потери РФ в декабре и январе

По оценкам западных чиновников, в прошлом месяце потери России в Украине превысили возможности их пополнения примерно на 9000 военных. По их мнению, это может свидетельствовать об определенных результатах украинской стратегии, направленной на нанесение противнику максимально возможных потерь на фронте.

Реклама

В январе российские силы, несмотря на значительные потери, не смогли достичь заметных успехов в боевых действиях, сообщили чиновники на условиях анонимности. Независимо проверить эти данные невозможно, однако они могут подтверждать эффективность курса Киева на повышение стоимости войны для Москвы.

По данным Bloomberg, в декабре количество погибших российских военных могло достигать 35 тыс. — это примерно вдвое больше, чем средний месячный показатель, который НАТО оценивало в 2025 году.

Минобороны РФ не ответило на запрос о комментарии, а официальные данные о потерях Москва почти никогда не обнародует.

Стратегия Украины может давать результат

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров озвучивал цель — довести российские потери до 50 тыс. ежемесячно к лету. В Киеве считают, что при таком уровне потерь Кремлю будет сложно пополнять армию без объявления мобилизации.

Реклама

По данным чиновников, в декабре российские потери примерно соответствовали ежемесячному набору новобранцев. Январский дефицит может свидетельствовать о том, что украинская стратегия начинает давать результат, хотя непонятно, удастся ли удержать такую динамику.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на прошлой неделе заявил, что несмотря на формальное перевыполнение планов по набору военных, численность российской группировки на фронте уже полгода остается стабильной — до 712 тыс. человек.

Рост потерь усложняет нарратив о якобы неизбежности победы РФ

Рост потерь осложняет кремлевский нарратив — и иногда повторяемый администрацией президента США Дональда Трампа — о якобы неизбежности победы России из-за ее превосходства на поле боя.

При нынешних темпах, чтобы полностью оккупировать Донецкую область, российской армии понадобится еще примерно два года, отмечают чиновники. Именно полный контроль над Донетчиной и соседней Луганщиной Кремль выдвигает как требование в мирных переговорах.

Реклама

Вероятно, президент России Владимир Путин не пойдет на новую масштабную мобилизацию, поскольку она крайне непопулярна в стране. После призыва 300 тыс. резервистов в сентябре 2022 года сотни тысяч россиян уехали из страны, а уровень общественного недовольства войной резко вырос.

Западные чиновники также связывают рост российских потерь с повышением эффективности украинских беспилотных операций.

К слову, экс-начальник штаба «Азова» Богдан «Тавр» Кротевич заявил, что Россия никогда не прекратит войну из-за человеческих потерь. Он предостерег от самообмана относительно исчерпания вражеского ресурса, отметив, что даже по подсчетам независимых расследователей цифры погибших не достигли критического для РФ уровня. Кротевич назвал ошибкой надежду, что Кремль остановится после больших жертв. По его мнению, человеческий потенциал агрессора постоянно пополняется путем мобилизации и милитаризации молодежи, поэтому рассчитывать на физическое окончание россиян — ошибочная стратегия.