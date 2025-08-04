Армия РФ избегает прямых столкновений с ВСУ на Покровском направлении: какая причина

Покровск / © Getty Images

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Пехота армии РФ неохотно вступает в прямое столкновение с ВСУ на Покровском направлении. Дело в том, что она проигрывает.

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения «Червона Калина» Национальной гвардии Украины Максим Бакулин.

Качество пополнения россиян достаточно низкое. Тех, кто сражается дольше и лучше подготовлен, переместили на должности специалистов — артиллеристов, дронщиков, саперов. Эти категории работают профессионально. Зато пехоту почти не готовят.

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«Ударение есть. Им нужно оправдать те нереальные потери, которые они понесли за все время, пока они пытаются продвинуться в Покровске. Я так понимаю, что у них времени на подготовку почти нет. Именно в городских боях они 100% утонут в крови», — говорится в сообщении.

Ранее речь шла о том, что ВСУ уже не менее полугода не дают россиянам достичь окружения Покровска. Ситуация в этом направлении давно остается напряженной, однако ВСУ время от времени удается истощать врага, и это приостанавливает продвижение.

Как отметил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, особую опасность, по его словам, представляют российские диверсионно-разведывательные группы, которые проникают в тыл, поражают FPV-позиции и минометные расчеты. «Эти точки часто либо слабо укреплены, либо вообще не имеют активной обороны. Когда враг заходит туда, выбить его очень сложно», — признал военный.

Жорин также отметил, что в районе Покровская Россия сосредоточила достаточное количество сил и средств. Ведь это направление для них приоритетное. И даже если ресурсы временно истощены, вполне возможно, что скоро они получат подкрепление и попытаются возобновить наступление.

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