Армия РФ: как повлияет на россиян визит Шойгу на оккупированные территории

Возможный визит министра обороны России Сергея Шойгу на фронт не станет оптимистичным для кафиров и не поднимет их боевой дух.

Об этом сказал представитель восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона, комментируя вероятный визит Шойгу на оккупированные территории Украины.

В то же время Череватый отметил, что информация об этой поездке уточняется.

"Не очень этому верю, что он так смел, что прибыл туда. Но я скажу даже больше. Его визит, человека, нацепившего генерала армии погоны, не служив даже срочной службы в армии, которого называют "фанерным маршалом" сами военнослужащие ВС РФ, — это скорее минус, чем плюс", — сказал Череватый.

По его словам, визит Шойгу на фронт скорее деморализует личный состав, чем поддержит воинов.

"Когда приезжает этот ряженый, шапито, то понятно… это выводит их из себя", — добавил спикер.

Напомним, 18 декабря российское Министерство обороны сообщило, что его глава Сергей Шойгу побывал во временно оккупированном Юге Украины. С вертолета он проверил русские войска.

А 3 декабря Шойгу был в Беларуси , где встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

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