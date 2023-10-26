"Армия РФ могла сбросить в Черное море неизвестные взрывные устройства": о чем идет речь (фото)

Морские мины можно ставить не только с кораблей или подлодок, но и даже с самолетов тоже.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 25 октября 2023 сообщила в частности, что российские захватчики начали сбрасывать со своих самолетов "неизвестные взрывные устройства" по маршруту гражданского судоходства, происходящего в рамках "зернового коридора".

Что о них известно, сообщает Defense Express.

24 октября оккупанты на юге сбросили со своих самолетов 35 авиационных средств поражения, в число которых входили и крылатые ракеты, и управляемые авиабомбы, и те самые "неизвестные взрывные устройства".

На сообщение о сбросе неизвестной взрывчатки с самолетов в районе прохода судов с зерном следует обратить особое внимание. И хотя бы попытаться предположить, что при устройстве вообще могли быть.

МДМ-3 мод.1, обучающий вариант, изображение приводит “Рособоронэкспорт”

Вряд ли здесь речь шла об учебных авиабомбах или что-то вроде взрывных пакетов. Очевидно, речь шла о вещах, которые можно было классифицировать именно как взрывные устройства, способные повреждать гражданские суда с зерном (даже самые маленькие из которых могут быть по габаритам даже больше, чем фрегаты и другие крупные корабли ЧФ РФ).

Поэтому, скорее всего, в этой истории рашисты могли сбрасывать со своих самолетов морские донные мины типа МДМ, имеющие калибр 533 мм, почти универсальны в плане подбора носителей для постановки.

МДМ-2 мод.1, изображение приводит "Рособоронэкспорт"

Самая главная проблема — действительно взрывное устройство, которое должно просто укладываться на дно и взрываться во время прохода судов или кораблей, поэтому морские донные мины являются сложной целью для борьбы даже для современных тральников.

Если говорить конкретнее о типах, то здесь есть три образца. Базовый – морская донная мина МДМ-2 мод.1 с длиной корпуса 2,25 метров, массой 1300 кг, мощностью БЧ 1030 килограммов в тротиловом эквиваленте, глубиной постановки до 120 метров, скоростью носителя при сбросе до 100. Схожие параметры и характеристики имеет МДМ-5 мод.1, которая также может сбрасываться с самолетов.

МДМ-3 мод.1, изображение из открытых источников

Отдельно следует выделить также МДМ-3 мод.1, являющуюся по существу уменьшенной версией МДМ-2 мод.1. Мина МДМ-3 мод.1 имеет длину корпуса всего 1,5 метра при диаметре 450 мм, масса составляет всего 590 кг, мощность боевой части – 300 килограммов в тротиловом эквиваленте, глубина постановки сокращена до 30 метров.

Особенно если учесть внешний вид всех упомянутых мин, то становится понятнее, почему в официальном сообщении говорилось именно о "неустановленных взрывных устройствах". Потому что снаружи это могло выглядеть как обычные неуправляемые авиационные бомбы.

МДМ-2 мод.1, обучающий вариант, изображение приводит “Рособоронэкспорт”

Напомним, Путин приказал патрулировать Черное море истребителями с дальнобойными ракетами "Кинжал". В Военно-морских силах ВСУ объяснили следующие слова кремлевского диктатора.

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