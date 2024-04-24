Армия РФ может начать большое наступление на Украину во время саммита НАТО – Atlantic Council

Россия начала свою третью большую волну мобилизации в ожидании предстоящей весенне-летней кампании. Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о начале очередного призыва на срочную военную службу, установив плановый показатель до 150 тысяч новых призывников. Согласно оценкам Украины, к июню количество новых солдат, которые могут быть привлечены к третьей волне мобилизации в РФ, достигнет 300 тысяч.

Владимир Путин может воспользоваться возможностью начать большое наступление на Украину во время июльского саммита НАТО в Вашингтоне с целью унизить Альянс.

Об этом пишет Atlantic Counsil.

"Вполне вероятно, что новое наступление РФ совпадет или наложится на предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, посвященный 75-й годовщине. Согласно официальной российской пропаганде о том, что эта война ведется не только против Украины, но и против НАТО, и что это цивилизационная борьба против "коллективного Запада", Путин может воспользоваться возможностью начать большое наступление на саммите в Вашингтоне с целью унизить Альянс именно в тот момент, когда он будет отмечать три четверти века сдерживания имперских амбиций Москвы", — говорится в материале.

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При таком сценарии президентские выборы в США (в ноябре 2024 года – ред.) могут стать определяющей переменной в том, как закончится война в Украине.

"Если россияне будут наступать на Украину, у администрации Байдена будет два варианта: сохранять курс и увеличивать риск украинских потерь или перейти от политики "сколько будет нужно" к подходу "все, что нужно украинцам, чтобы отбить россиян". Это потенциально увеличит риск эскалации в отношениях с Россией, но также снимет электоральный риск быть обвиняемым в провале политики США в Украине и одновременно даст Киеву шанс занять выгодную позицию для переговоров", - говорится в статье.

Вместо того, чтобы бесконечно рассуждать о том или ином территориальном урегулировании или том или ином соглашении о возможных переговорах Киева и Москвы, Украине и НАТО необходимо срочно выработать общее видение победы, вокруг которого могли бы сплотиться Украина и ее сторонники. Затем США, их союзникам и партнерам нужна стратегия с соответствующими ресурсами, которая позволит Украине добиться этой победы, пишет Atlantic Counsil.

"Если Украина хочет изменить ход на поле боя, ей нужно получить большое количество дальнобойной артиллерии, чтобы нанести удары по железнодорожным сообщениям, складам топлива, складам боеприпасов, командным пунктам и аэродромам в глубине российской территории. При отсутствии этого оружия и власти новое украинское фронтовое наступление на линию российской обороны, вероятно, снова приведет к значительным потерям украинской армии".

Это лето, вероятно, станет решающим моментом в политике США по отношению к Украине. В зависимости от того, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, конфликт может перейти на неизведанную территорию, резумирует Atlantic Counsil.

Напомним, у Зеленского подтвердили, что Украина получит ракеты ATACMS большой дальности.

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