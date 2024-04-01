Армия РФ может начать масштабное наступление по одному из направлений: детали от ISW

Пока для оккупантов в приоритете наступление возле Авдеевки.

Вероятное масштабное наступление в конце весны или летом армия агрессорки России может сосредоточиться на западе Донецкой области. Командование оккупантов надеется использовать устойчивое, но незначительное продвижение своих войск в этом секторе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Украинские официальные лица недавно предупредили, что российские силы накапливают личный состав вдоль оси Харьков-Луганск, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки и на западе Запорожской области. Впрочем, ISW прогнозирует, что оккупанты РФ, вероятно, смогут начать только согласованную, широкомасштабную наступательную одном оперативном направлении из-за ограничения собственной живой силы и планирования России", — говорится в отчете аналитиков.

Американские специалисты отмечают, что, возможно, российское командование предпочитает район Авдеевки Донецкой области. Готовность врага бросить на этот участок фронта танки количеством батальона свидетельствует о том, что этот штурм был первоочередным.

Вместе с тем в отчете отмечают, что украинские войска, похоже, отразили батальонную механизированную атаку РФ вблизи Авдеевки 30 марта – первую батальонную механизированную атаку с тех пор, как российская армия начала кампанию по захвату города в конце октября 2023 года.

По сообщению, российские силы, включая элементы российского 6-го танкового полка (90-я танковая дивизия, Центральный военный округ, привлекли 36 танков и 12 боевых машин пехоты (БМП) БТР к крупномасштабному механизированному штурму близ Тоненького 30 марта. время штурма украинские силы уничтожили 12 российских танков и восемь БМП, а лобовой штурм не смог прорвать украинскую линию фронта.

В ISW отмечают, что неудачи подразделений 6-го танкового полка возле Тоненького свидетельствуют о том, что элементы непривлеченного оперативного резерва России вблизи Авдеевки могут быть слишком деградированными.

"Способность Украины защититься от наступления 30 марта, особенно под Авдеевкой, где украинские силы были вынуждены быстро отойти на новые оборонные позиции после потери населенного пункта, является положительным показателем способности ВСУ защититься от будущих широкомасштабных российских атак и ожидаемой наступательной операции России летом 2024 года", — говорится в отчете.

Между тем готовность российского военного командования привлечь к наступлению под Авдеевкой батальон танков указывает на то, что это наступление приоритетно для РФ.

Напомним, бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Годжес оценил, реальный ли прорыв оккупантов вглубь Украины. По его словам, войска РФ используют задержку помощи Украине для более интенсивных атак. Впрочем, у россиян нет ресурса для совершения большого прорыва.

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