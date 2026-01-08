Армия РФ может прорвать границу: эксперт назвал оказавшиеся под угрозой области

Российский танк. / © Associated Press

Существует угроза, что наземные операции войск Российской Федерации могут начаться в других областях Украины. В частности, тех, что расположены на пограничных.

Об этом сообщил военный эксперт Иван Ступак в интервью «Главреду».

По его словам, россияне рассчитывают зайти небольшим количеством войск хотя бы на 10-15 км вглубь территории приграничных областей.

«Сейчас линия фронта составляет 1218 км — это уже невероятно много. Есть угроза, что Россия попытается откусить еще небольшие части нашей территории, чтобы потом можно было торговаться. Эти территории россияне будут использовать именно для торга», — подчеркнул Ступак.

В Сумской области захватчики контролируют 230 кв км. Впрочем, вероятны то, что россияне попытаются расширить эту зону. Кроме того, есть угроза и Черниговской области, которая также граничит с РФ.

«Шостка, Глухов и другие населенные пункты Черниговщины под угрозой. Россияне будут действовать как клопы: прорывать границу, расползаться на небольшие расстояния и пытаться закрепиться там», — считает эксперт.

Кроме того, считает Ступак, Россия попытается блокировать Одессу, обстреливая портовую инфраструктуру. Ведь именно порт, объяснил он, разрешает Украине зарабатывать деньги.

«Не будет порта — не будет вывоза продукции и финансирования армии», — подытожил Иван Ступак.

Напомним, в конце декабря армия РФ прорвала границу в Сумской области и даже похитила жителей села Грабовское. Накануне, 7 января, аналитики DeepState сообщили об оккупации Андреевки, но украинские военные опровергают это и заявляют, что населенный пункт остается под контролем ВСУ.

Кроме того, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что РФ ищет новые точки прорыва в приграничных районах. Наибольшее давление на Волчанском направлении Харьковщины, а также в пределах Хотинской и Юнаковской общин Сумской области.