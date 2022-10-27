Армия РФ может взорвать жилые массивы и устроить теракт на ЗАЭС во время отступления — Генштаб

Российская армия во время отступления может прибегнуть к терактам, в частности, к подрыву жилых массивов или Запорожской АЭС, чтобы окончательного вывести из строя станцию и спровоцировать техногенную катастрофу, обвинив Украину.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

"Наиболее вероятно, что во время отступления противник может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращению временно оккупированных территорий в выжженную землю, с нанесением критических убытков инфраструктуре", — сказал он.

По словам Громова, перед возвращением временно оккупированных населенных пунктов под контроль законной власти россияне могут наносить им критический ущерб. Он говорит, что, учитывая последние пропагандистские заявления о "грязной бомбе", есть вероятность, что оккупанты могут организовать взрывы на ЗАЭС.

"Учитывая последние информационные вбросы со стороны РФ относительно "грязной бомбы", не исключается также, что оккупанты могут организовать взрывы на ЗАЭС, с целью ее окончательного выведения из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы, с обвинением в этом Украины. Даже прогнозируемые российскими военными последствиями техногенные катастрофы были предусмотрены с учетом направления ветра, а, соответственно, и распространения угроз в западном направлении, что также указывает на подготовку оккупантом очередного преступления против человечности", — сказал Громов.

Напомним, что в "Энергоатоме" 25 октября предупредили, что Россия может готовиться к акту ядерного терроризма. Об этом свидетельствуют заявления о создании "грязной ядерной бомбы", а также то, что оккупанты проводят тайные "строительные работы" на площадке, где располагается сухое хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС.

Кроме того, в Центре стратегических коммуникаций заявили, что анонсированные РФ ядерные учения "Гром" Москва может использовать в качестве повода для провоцирования эскалации.

"Ядерные учения с применением межконтинентальных баллистических ракет в условиях очевидной неадекватности российского руководства представляют глобальную угрозу человечеству", — говорится в сообщении.

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