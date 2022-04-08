Армия РФ на самом деле использует "снятую с вооружения "Точку У": эксперт назвал три фактора, почему Россия лжет

Армия РФ на самом деле использует "снятую с вооружения "Точку У": эксперт назвал три фактора, почему Россия лжет

Ракеты сняты с вооружения, но они не списаны. То есть, они есть на складах. Есть пусковые и ракеты.

Существуют три фактора, почему РФ лжет, а на самом деле использует "снятую с вооружения "Точку У".

Об этом в комментарии ТСН.ua 8 апреля сообщил аналитик отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

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"Комплексы формально сняты. Но есть несколько нюансов. Во-первых, 8-я российская армия, которая как раз и наступает в районе ООС, в прошлом году им создали ракетную бригаду (ведь каждая армия должна обладать отдельной ракетной бригадой). И это 47-я ракетная бригада. И по отсутствию готового комплекта ракетных систем "Искандер", там были ракетные системы "Точка". Это 100%, потому что были фотографии", — говорит эксперт.



Во-вторых, добавляет Белесков, ракеты сняты с вооружения, но они не списаны. То есть они есть на складах. Есть пусковые ракеты.



В-третьих, во время учений, например, на учениях "Кавказ-2020" использовались как ракеты "Искандер", так и "Точка".



"Поэтому, у 8-й армии эти комплексы есть, потому что еще не успели сделать "Искандеры" для бригады. Они сняты с вооружения, но они не списаны. И тренировки и применение "Точек", несмотря на появление "Искандеров", были. Поэтому все эти российские выдумки — полный бред", — отметил Николай Белесков.

Напомним, российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. По предварительным данным, по меньшей мере 39 человек погибли, среди них четверо — дети, более 100 ранены.

По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации. Ракета попала во временный зал ожидания.

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