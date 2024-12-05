Армия РФ на тренировочных полигонах готовится к форсированию Днепра: детали

Российская оккупационная армия на тренировочных полигонах отрабатывает потенциальное форсирование Днепра.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Россияне на тренировочных полигонах отрабатывают потенциальное форсирование Днепра", — подчеркивает он.

Сейчас ограничивают бронирование от мобилизации силовиками и сотрудниками российского ВПК, "оставляя большое поле для потенциального проведения волны мобилизации в будущем для дешевого пополнения сил".

По словам Коваленко, нет никаких признаков того, что президент-диктатор Владимир Путин готовится к завершению войны.

"По социологии решение непопулярно даже для РФ, но учитывая, что Путин не хочет проиграть войну и может манипулировать в течение 2025 года, плюс рекордный бюджет на оборонку и пропаганду, создается впечатление, что кремль думает всех обмануть и сыграть дипломатически в "паузу" для восстановления сил", — отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации.

Напомним , министр иностранных дел Украины Андрей Сибига делал заявление о намерениях Путина относительно "мира" в Украине. По его словам, Россия хочет Ялту-2 или Минск-3, а не мир.

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