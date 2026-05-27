Армия РФ начала отступление на двух ключевых направлениях: эксперт рассказал об изменениях на фронте

У оккупантов проблемы не только с наступлением, но и с удержанием отдельных позиций.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«В Запорожской и Днепропетровской областях они уже отступают, а не наступают», — отметил Тимочко.

Также, по его словам, Россия продолжает угрожать новыми массированными ударами по Киеву. Таким образом, Кремль пытается посеять панику и давить не только на Украину, но и на ее западных партнеров.

По словам эксперта, даже в ходе нынешних массированных ударов Россия фактически работает на пике своего потенциала. Для накопления новых ракет Кремлю нужно время, ресурсы, финансы и производственные возможности.

«Больше что-то сиюминутно выдать, чем они сейчас выдают, они не могут», — объяснил Тимочко.

Иван Тимочко считает, что громкие заявления Кремля о новых атаках являются частью российской пропаганды и попыткой максимально нагнетить ситуацию. Россия пытается добиться из-за страха, истерии и запугивания того, чего не смогла получить военным путем.

Основное давление, по его словам, направлено не только на Украину, но и на европейских партнеров Киева. Заявления РФ с призывами эвакуировать дипломатов фактически свидетельствуют о возможных ударах по гражданским районам.

Эксперт подчеркнул, что в Кремле понимают, что долго поддерживать нынешнюю интенсивность ракетных ударов Россия не способна. Каждая новая волна может быть менее результативна, что будет демонстрировать истощение потенциала.

Именно поэтому Москва максимально нагнетает ситуацию информационно и психологически.

Война в Украине — какая ситуация на фронте

Напомним, украинские военные сообщают, что российским оккупантам становится все сложнее продвигаться на фронте из-за потерь техники и доминирования дронов в воздухе. Поэтому враг все чаще возвращается к тактике малых пехотных групп и так называемых «мясных» штурмов, которые раньше применяли наемники ППК «Вагнер».

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на фронте благодаря стойкости бойцов, использованию дронов, технологическим решениям и дальнобойным ударам. В то же время глава государства подчеркнул, что ситуация на передовой остается непростой, хотя в этом году у Силы обороны лучшие результаты, чем раньше.

