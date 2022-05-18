Армия РФ начала переходить к обороне по всему участку от Херсона до Харькова – Арестович

Армия РФ начала переходить к обороне по всему участку от Херсона до Харькова – Арестович

Процесс перехода к обороне такой группировки – это недели. Но оккупанты уже его начали. Они стали копать.

Российская армия начала переходить к обороне по всему участку от Херсона до Харькова. Но следует понимать, что враг не завтра перейдет к обороне.

Процесс перехода к обороне такой группировки – это недели. Но российские кафиры его уже начали.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 17 мая.

"Они начали копать, очень активно копают. Часть войск продолжает наступать, но с тем, чтобы занять систему рубежей, опорных пунктов, дорог. А часть за их спиной уже закапывается. В некоторых местах уже закапываются те, что на первой линии уже стоят... Можно сказать аккуратно, что российская армия начала переходить к обороне на всем участке от Херсона до Харькова. Единственное, где они еще этого не делают – это изюмское и луганское направления. Вот там еще дожимают… И дело не в вооружении (которое поступает в Украину от западных партнеров – ред.), они (российские оккупанты – ред.) исчерпывают свой наступательный потенциал", — подчеркнул он.

Впрочем, Арестович подчеркнул, что следует понимать, что враг не завтра перейдет к обороне.

"Процесс перехода к обороне такой группировки – это недели. Но они уже начали. Они начали копать. По некоторым направлениям еще пытаются наступать, но в тылу уже копают в полную силу", — отметил он.

Как сообщалось, советник руководителя Офиса президента считает, что российская армия получила указание захватить позиции, на которых потом будет удобнее обороняться.

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