Армия РФ находится в 2 км от города Курахово: BILD о "большом прорыве" оккупантов

Российские войска находятся в двух километрах от города Курахово Донецкой области. В течение месяца оккупанты совершили прорыв.

Об этом заявил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

"Бои вблизи Курахового становятся все более серьезными. Мы видим большой прорыв, который был здесь сделан. Около 6-7 км, которые (россияне — Ред.) прошли за последний месяц. Это очень узкая полоска, как змея, по которой идут на Курахово", – подчеркнул аналитик.

Отмечается, что в середине сентября Репке посетил прифронтовый город Курахово, где до войны проживало около 18 тыс. человек. Тогда войска РФ стояли примерно в 8 км к востоку.

"В начале октября они совершили прорыв, захватив поселок Островское и выйдя к берегам Кураховского водохранилища. Теперь они находятся всего в 2 км от города. Несмотря на большие потери, вооруженные силы РФ продолжают наступать", — отмечают в BILD.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал о тяжелой ситуации под Кураховым. По его словам, ситуация в направлении находится под контролем.

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