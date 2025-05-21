Армия РФ накапливает личный состав вблизи госграницы: где есть угроза штурма

Армия РФ. / © Associated Press

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Российская армия накапливает личный состав у границы с Харьковской областью . оккупанты могут готовиться к активным штурмовым действиям.

Об этом сообщил руководитель штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус в эфире "Общественного".

По его словам, российские военные пытаются подтянуть свой личный состав поближе к линии боевого столкновения и провести штурмовые действия. Впрочем, захватчики успехов не имеют. В свою очередь, украинские Силы обороны готовы к отражению атак.

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"Нужно иметь наблюдение на всех самых опасных направлениях подхода к нашему переднему краю. Накопление личного состава ближе к государственной границе. То есть есть попытки затягивания личного состава, явная подготовка к активным штурмовым действиям противника", - отмечает Помагайбус.

Военный отмечает, что у россиян комбинирован принцип применения вооружения. В частности, для поражения и разведки – артиллерию и беспилотные системы. То есть на одном направлении отвлекаются, на другом продвигаются.

Кроме того, военный отметил, что дальность полета дронов на оптоволокне у россиян может доходить до 15-30 километров.

"Основное наращивание с их стороны - это дроны на оптоволокне. Это очень болезненный вопрос. Мы делаем контрдействия. Основное преимущество этих дронов - мы не можем их выявить РЭБами и подавить. Но механизмы противодействия таким дронам все же есть", - пояснил Андрей Помагайбус.

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Как сообщалось, за прошедшие сутки россияне пытались прорваться через границу на Харьковщине. Группа оккупантов пыталась пересечь границу в районе населенного пункта Строевка. По информации военных, впоследствии выяснилось, что на территорию Украины прорывались российские штурмовики.

Ранее военный аналитик Иван Ступак заявил, что российская армия пытается продавливать фронт на нескольких участках. Небольшое тактическое продвижение есть на Покровском направлении, а также на границе Курской и Сумской областей.

Дата публикации 09:34, 21.05.25 Количество просмотров 118 Обстрел полигона в Шостке: Нацгвардия опровергает фейки о 70 погибших и награждении