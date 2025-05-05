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Армия РФ накапливает силы для прорыва в приграничье Украины: в СНБО прокомментировали ситуацию
Армия РФ уничтожается огнем украинских бойцов.
В СНБО прокомментировали накопление армией РФ сил для прорыва в приграничье Украины. Попытки врага активно уничтожаются.
Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Он подчеркнул: противник, накапливающий силы на своей территории для прорыва в приграничье украинских областей, уничтожался и уничтожается огнем.
"Это все всегда были меры безопасности по недопущению агрессивных действий врага в пограничные", - подчеркнул Коваленко.
Напомним, DeepState 5 мая обновила карту боевых действий на фронте в Украине и в приграничных РФ. В частности, продвижение врага на Белгородщине. В то же время ВСУ возобновили положение в Лисовке Донецкой области.