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Категория
Война
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Армия РФ накапливает силы для прорыва в приграничье Украины: в СНБО прокомментировали ситуацию

Армия РФ уничтожается огнем украинских бойцов.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Война в Украине

Война в Украине / © ТСН

В СНБО прокомментировали накопление армией РФ сил для прорыва в приграничье Украины. Попытки врага активно уничтожаются.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Он подчеркнул: противник, накапливающий силы на своей территории для прорыва в приграничье украинских областей, уничтожался и уничтожается огнем.

"Это все всегда были меры безопасности по недопущению агрессивных действий врага в пограничные", - подчеркнул Коваленко.

Напомним, DeepState 5 мая обновила карту боевых действий на фронте в Украине и в приграничных РФ. В частности, продвижение врага на Белгородщине. В то же время ВСУ возобновили положение в Лисовке Донецкой области.

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