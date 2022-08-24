Армия РФ накрыла из артиллерии и минометов приграничья Сумской и Черниговской областей

Вчера, 23 августа, ствольная артиллерия и минометы армии Путина продолжали обстреливать с территории РФ границы Украины.

Под вражеским огнем в День флага Украины оказались Миропольская, Краснопольская, Эсманская, Великописаревская громады Сумской области и Семеновская громада Черниговщины.

Об этом информирует ГПСУ.

Армия РФ за прошедшие сутки 4 раза обстреливала из 120-мм минометов и ствольной артиллерии территорию Эсманьской громады, всего прогремело 25 взрывов.

Во второй половине дня оккупанты из российского населенного пункта Горналь обстреляли территорию Миропольской громады из 82-мм минометов, насчитано с полдесятка взрывов.

Позже на территории Краснопольской общины разорвалось более двух десятков 82-мм мин. Огонь велся со стороны российского населённого пункта Вязовое.

Ближе к вечеру оккупанты из российского населенного пункта Понуры накрыли территорию Великописаревской громады из ствольной артиллерии, всего прозвучало более трех десятков взрывов.

Два прихода 120 мм российских мин зафиксированы на территории Семеновской громады Черниговской области. Пострадавших нет.

Напомним, эксперт рассказал о ситуации на Правом берегу.

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