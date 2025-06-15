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Армия РФ нанесла массированный удар по Кременчугу: в ОВА рассказали о последствиях
Ночью РФ атаковала Полтавщину, под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.
В ночь на 15 апреля российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по территории Украины, используя ракеты и беспилотные летательные аппараты. Большинство воздушных целей было уничтожено силами противовоздушной обороны.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в Telegram
В результате атаки в Кременчугской громаде под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Кроме того, повреждены частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач. В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.
В Чутовской громаде обломки сбитых БпЛА повредили несколько жилых домов и автомобили.
По предварительной информации, в результате обстрелов пострадавших нет.
Областная власть призывает жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности во время обстрелов.
Напомним, ранее мы писали о том, что 4 июня армия РФ нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений на Полтавщине. В результате обстрела есть раненые.