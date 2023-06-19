Армия РФ нанесла ракетный удар по Херсону: сгорели 10 автобусов, есть повреждения домов

Российские оккупанты не прекращают ракетные удары по украинскому городу.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Загорелось не менее 10 маршрутных автобусов.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Российские террористы совершили обстрелы гражданских объектов. Был ликвидирован пожар 10 маршрутных автобусов. Также поврежден экскаватор ГУ ГСЧС Одесской области", — отметил Ермак.

В областной военной администрации также сообщили, что в результате ракетного удара повреждений указали здания. Огонь уничтожил одну из местных АЗС. Из-за обстрелов горели склады, выставочные залы и хозяйственные постройки. Люди не пострадали.

Напомним, что в Херсоне микрорайон Остров начнут подключать к сети.

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