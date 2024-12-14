Армия РФ наступает: аналитики ISW о ситуации в Курской области

За прошедшие сутки, 13 декабря, армия Российской Федерации продолжила наступление на главном украинском выступлении в Курской области. Впрочем, россияне не продвинулись дальше.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики отмечают: так называемые российские милблогеры утверждали, что якобы войска РФ продвинулись в районе Николаево-Дарьино, в лесистые районы к северу от Мартыновки и близ Куриловки. Впрочем, в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Российские военные продолжали наступать к юго-востоку от Корнево – в районе Новоивановки и в Николаево-Дарьино, к юго-западу от Суджи – в направлении Свердликово, к юго-востоку от Суджи – в районе Черкасской Конопельки и к югу от Суджи – в направлении Куриловки, а также вдоль реки Псел в районе Гуево.

Вскоре украинские силы контратаковали возле Черкасской Конопельки, расположенной к юго-востоку от Суджи.

Операция ВСУ в Курской области. Карта ISW.

Напомним, ранее американский Пентагон заявлял о том, что войска КНДР все еще находятся в Курской области и готовы вступить в бой. Также там подчеркивают, что пока американская сторона не видела, чтобы северокорейские солдаты принимали непосредственное участие в боевых действиях.

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