Армия РФ наступает на одном из направлений, а ВСУ продвигаются у Бахмута — Минобороны

С конца прошлой недели армия Российской Федерации активно наступает в Купянском направлении Харьковщины. В целом оккупанты основные усилия сосредотачивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Идут тяжелые бои.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол", — говорится в сообщении.

По словам представительницы Минобороны, таким образом, враг ставит перед собой две задачи: вернуть утраченные позиции, а также заставить Силы обороны перебросить туда резервы по другим направлениям.

"Наши войска в обороне оказывают мощное сопротивление. Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои", — подчеркнула Маляр.

Ситуация на востоке и юге

В Лиманском направлении противник продолжал безуспешные штурмовые действия с целью вытеснения ВСУ в районе Серебрянского леса. Тем временем на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия. Замминистра обороны отмечает, что на южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели ВСУ ежедневно продвигались.

По словам Маляра, на Юге Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские военные вели наступательные действия по направлениям Макаровка, Старомайорское; Новодаровка, Приютное; Малая Токмачка, Новопокровка; Пятихатки, Грозовое.

"За неделю в результате наступательных действий на определенных участках продвижение в глубь противника от линии нашей обороны", — добавила представительница Минобороны.

С 10 по 16 июля на Таврическом направлении было уничтожено: 134 единицы вражеской военной техники и 36 складов боеприпасов противника и два склада с горюче-смазочными материалами. Взяты в плен 50 военнослужащих врага.

Напомним, The New York Times со ссылкой на слова украинских военных сообщило, что замедлило контрнаступление ВСУ. Отмечается, что по всей линии южного фронта российские оккупанты обустроили минные поля перед своими хорошо укрепленными позициями. Именно поэтому темп контрнаступления ВСУ ощутимо замедлился.

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