Армия РФ наступает в Курской области, но у солдат КНДР значительные потери: детали от ISW

Войска продолжают наступательные операции в рамках "украинского плацдарма" в Курской области. Впрочем, не продвинулись. Российские источники ISW рассказывали, что якобы недавно их армия отразила атаку пехоты ВСУ вблизи Никольского.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Действующая в Курской области бригада 28 января опубликовала кадры, на которых беспилотники ВСУ отражают российскую механизированную атаку размером в усиленный взвод в неопределенном районе Курщины.

В свою очередь, российские "военкоры" утверждали, что якобы их войска атаковали северо-западнее Суджи в районе Викторовки, Никольского, Новой Сорочины и Старой Сорочины, а также к югу от Суджи — в районе Куриловки.

Аналитики ISW отмечают, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко заявил, что солдаты КНДР не научились противодействовать ударам украинских беспилотников и артиллерии. Как следствие, они понесли значительные потери. По его словам, российское командование и северокорейские офицеры работают над исправлением этих "ошибок".

"Сообщается, что северокорейская группировка сил в Курской области продолжает нести значительные потери в живой силе и может временно выйти из боевых действий из-за этих потерь", — говорится в отчете аналитиков.

Кроме того, 27 января командир украинского спецназа сообщил Sky News, что, вероятно, северокорейские войска временно отошли с линии фронта в Курской области после значительных потерь и, возможно, ухаживают за ранеными военнослужащими или ждут дополнительного подкрепления. Другие украинские военнослужащие рассказали Sky News, что северокорейские силы, казалось, не знали об угрозе ударов беспилотников и артиллерии, когда они впервые прибыли в РФ, поэтому часто действовали легко идентифицированными группами от 20 до 60 человек.

Как сообщалось, на Курщине бойцы ССО уничтожили солдат КНДР и захватили документы врага. Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника.

Читайте также:

27 российских военных в плену: как украинские десантники проводили операцию в Курской области