Армия РФ не может выполнять задачи: СБУ перехватила разговор о "секретной тактике" оккупантов

Тактика "бежать" – единственная верная для захватчиков.
Российские оккупанты деморализованы из-за больших потерь в Украине. Поэтому они решили применить "секретную тактику" — бежать из Украины.
Об этом говорится в разговоре российского захватчика с супругой, который перехватила СБУ.
В разговоре со своей женой оккупант признается, что их армия уже не может выполнять задачи. В его батальоне из 60 военных осталось только 13, а 70% техники уничтожено украинскими военными.
"Славная армия Путина" – деморализована и потеряла свою боевую мощь. Поэтому командир батальона принял волевое решение – бежать. Чем больше таких решений будут принимать оккупанты – тем лучше для них. Ибо наша цель – уничтожить не 70%, а 100% российских захватчиков. Тактика "бежать" — единственная верная для захватчиков. Украина обязательно победит! Слава Украине!", — отметили в СБУ.
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