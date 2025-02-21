Армия РФ не прекращает наступательные действия в Курской области: подробности от ISW

За прошедшие сутки, 20 февраля, войска РФ продолжили наступательные действия в Курской области. Впрочем, не смогли продвинуться.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Отмечается, что 19 и 20 февраля российская армия атаковала северо-западнее Суджи в районе Лебедевки, севернее Суджи — в районе Погребков, юго-восточнее Суджи — в районе Гуева и к югу от Суджи — в районе Куриловки.

В свою очередь, накануне действующий в Курской области командир украинского взвода заявил, что войска РФ используют значительно меньше техники и ведут штурм пехотой, состоящей из низшего личного состава и раненых военнослужащих.

Курская область. Карта ISW.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что россияне полностью захватили поселок Свердликово в Курщине. Кроме того, оккупанты продолжают давить в западной части территории Курской группировки Сил обороны.

Читайте также: