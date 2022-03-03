Армия РФ не прекращает обстреливать Харьковскую область: за минувшие сутки – семь бомбардировок

Армия РФ не прекращает обстреливать Харьковскую область: за минувшие сутки – семь бомбардировок

Число жертв в настоящее время уточняется.

Российская армия продолжает атаковать Харьковскую область и гатить по мирным жителям: только в течение 2 марта произошло семь бомбардировок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Авиабомбы попадали на территории Кулиничевской общины, Чугуевского района, Изюмского, Белгородского направления Харькова.

"Мы полностью держим оборону города Харькова! Наши военные стоят на своих позициях, которые постоянно укрепляют", — подчеркнул руководитель региона.

По его словам, количество жертв среди гражданских устанавливают.

За прошедшие сутки было эвакуировано 22 тысячи жителей.

"Активно в город Харьков прибывает гуманитарная помощь. Вчера пришло около семи вагонов, а также 19 фур, которые сейчас разгружаем", – рассказал Олег Синегубов.