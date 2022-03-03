Армия РФ не прекращает обстреливать Харьковскую область: за минувшие сутки – семь бомбардировок

Число жертв в настоящее время уточняется.
Российская армия продолжает атаковать Харьковскую область и гатить по мирным жителям: только в течение 2 марта произошло семь бомбардировок.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Авиабомбы попадали на территории Кулиничевской общины, Чугуевского района, Изюмского, Белгородского направления Харькова.
"Мы полностью держим оборону города Харькова! Наши военные стоят на своих позициях, которые постоянно укрепляют", — подчеркнул руководитель региона.
По его словам, количество жертв среди гражданских устанавливают.
За прошедшие сутки было эвакуировано 22 тысячи жителей.
"Активно в город Харьков прибывает гуманитарная помощь. Вчера пришло около семи вагонов, а также 19 фур, которые сейчас разгружаем", – рассказал Олег Синегубов.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 5840 человек,
- самолетов – 30,
- вертолетов – 31,
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин ‒ 862,
- артиллерийских систем – 85,
- средства ПВО – 9,
- РСЗО - 40,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- легкие скоростные катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 355.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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