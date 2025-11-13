Армия РФ не успевает захватить Покровск: Путин отложил сроки захвата города

Владимир Путин. / © Associated Press

Российский "фюрер" Владимир Путин на месяц сместил "дедлайны" по захвату Покровска и Мирнограда в Донецкой области.

Об этом рассказал военный обозреватель Иван Тимочко в эфире " Мы - Украина ".

По его словам, это свидетельствует о том, что Силам обороны Украины удалось сдержать российскую оккупационную армию.

"Россияне сейчас должны оправдываться, почему до сих пор не оккупировали Покровск и Мирноград. Знаем, что Путин на целый месяц перенес приказы россиянам по поводу сроков оккупации этих населенных пунктов. Это свидетельство того, что ВСУ сумели и выполняют в дальнейшем оборону этих населенных пунктов и смежных сел", - добавил он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне не контролируют Покровск . Оперативного окружения группировки сил обороны Украины нет. По его словам, непосредственно в городской застройке идет постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами захватчиков, реже — уничтожение легкой вражеской техники.

Тем временем россияне распространяют фейковые видео о "выходе" ВСУ из Покровска. Кроме того, враг придумал фейк о массовой сдаче в плен украинских бойцов из 38-й бригады морской пехоты. Выяснилось, что ролик был создан с помощью искусственного интеллекта.