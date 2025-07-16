Армия РФ ночью ударила дронами и ракетой: сколько воздушных целей уничтожила ПВО

Атака РФ

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Ночью 16 июля РФ ударила по Украине ударными дронами и ракетой Искандер. Сбито 198 враждебных БПЛА типа Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Детали обстрела Украины 16 июля

Как отмечается, в ночь на 16 июля российские войска ударили по Украине баллистической ракетой «Искандер-М». Запуск фиксировался из Крыма. Уточняется, что 255 из них — «Шахеды».

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Под удар попали такие украинские города: Кривой Рог, Харьков, Винница.

К отражению атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 198 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны», — отметили в ведомстве.

Также 145 дронов-имитаторов являются локационно потерянными/подавленными РЭБ.

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Впрочем, зафиксировано попадание 1 ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях. Есть падение обломков сбитых дронов на 2 локациях.

Напомним, ночью против 16 июля российские военные атаковали Винницу. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

на одном пожаре локализован;

на другом спасатели еще над этим трудятся.

Кроме того, в области в жилых домах повреждены кровли, окна, двери.

Пять травмированных людей имеют ожоги. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, трое — в среднем.

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Как известно, ночью город атаковали 28 БПЛА. Из них ориентировочно 18 целей уничтожено.