Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из артиллерии: выпустили около 40 снарядов

По предварительной информации, люди не пострадали.

Армия Российской Федерации в ночь на 2 декабря обстреливали Никопольщину на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали Марганецкую общину и Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Российские войска обстреливали населенные пункты тяжелой артиллерией. Оккупаны выпустили почти 40 снарядов. По словам руководителя области, обошлось без погибших и раненых. Масштабы разрушений выясняются.

"В других районах ночью кричала сирена, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, в Запорожье в ночь на второе декабря раздались взрывы. Взрывы в городе раздались через несколько минут после объявленной воздушной тревоги.

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