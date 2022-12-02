Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из артиллерии: выпустили около 40 снарядов

Дата публикации
Просмотры
433
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из артиллерии: выпустили около 40 снарядов

Фото: Associated Press

По предварительной информации, люди не пострадали.

Армия Российской Федерации в ночь на 2 декабря обстреливали Никопольщину на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали Марганецкую общину и Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Российские войска обстреливали населенные пункты тяжелой артиллерией. Оккупаны выпустили почти 40 снарядов. По словам руководителя области, обошлось без погибших и раненых. Масштабы разрушений выясняются.

"В других районах ночью кричала сирена, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, в Запорожье в ночь на второе декабря раздались взрывы. Взрывы в городе раздались через несколько минут после объявленной воздушной тревоги.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
433
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация