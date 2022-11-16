Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: что известно

Люди не пострадали.

Армия Российской Федерации в ночь на 16 ноября обстреливали Никопольщину на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали три общины: Марганецкую, Никопольскую и Красногригорьевскую.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Российские войска обстреливали населенные пункты "Градами" и тяжелой артиллерией. По словам руководителя области, обошлось без погибших и раненых.

В Никополе российские вражеские снаряды попали в десять частных домов. В результате ааки изуродованы хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач. Кроме того, возник пожар в одном из домов. Спасатели пламени уже ликвидировали.

"В остальных районах было громко из-за сирены, но обошлось без "прилетов". На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, на Днепропетровщине силы противовоздушной обороны 15 ноября сбили три российские ракеты. Вражеские объекты сбили над Синельниковским и Криворожским районами.

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