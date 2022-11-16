Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: что известно

Люди не пострадали.
Армия Российской Федерации в ночь на 16 ноября обстреливали Никопольщину на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали три общины: Марганецкую, Никопольскую и Красногригорьевскую.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Российские войска обстреливали населенные пункты "Градами" и тяжелой артиллерией. По словам руководителя области, обошлось без погибших и раненых.
В Никополе российские вражеские снаряды попали в десять частных домов. В результате ааки изуродованы хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач. Кроме того, возник пожар в одном из домов. Спасатели пламени уже ликвидировали.
"В остальных районах было громко из-за сирены, но обошлось без "прилетов". На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.
Напомним, на Днепропетровщине силы противовоздушной обороны 15 ноября сбили три российские ракеты. Вражеские объекты сбили над Синельниковским и Криворожским районами.
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