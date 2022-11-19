Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: что известно

Люди не пострадали.
Российские оккупанты в ночь на 19 ноября атаковали Никопольский район на Днепропетровщине. Войска РФ атаковали Мировскую, Марганецкую, Никопольскую общины.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Россияне обстреливали населенные пункты "Градами" и тяжелой артилл. Всего за ночь на мирные города и села выпустили более 60 снарядов.
По словам Резниченко, люди не пострадали. Впрочем, в результате российских атак повреждены жилье, хозяйственные постройки и автомобили. Детали обстрелов еще уточняются.
"В других районах ночь с тревогой и без ударов. На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.
Как сообщалось, в результате обстрела Запорожья 18 ноября в одном из районов города возникли проблемы с теплоснабжением. оккупанты ударили по инфраструктурному объекту. Также обстрелами повреждены несколько жилых домов.
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