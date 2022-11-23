Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
275
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: что известно

Фото: Associated Press

Люди не пострадали.

Армия Российской Федерации в ночь на 23 ноября обстреливали Никопольщину на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали Покровскую и Марганецкую общины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Российские войска обстреливали населенные пункты "Градами" и тяжелой артиллерией. По словам руководителя области, обошлось без погибших и раненых.

Оккупанты выпустили по общинам более 30 вражеских снарядов. Предварительно попали по открытым территориям населенных пунктов. Детали обстрелов уточняются.

"В остальных районах было громко из-за сирены, но обошлось без "прилетов". На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, российская оккупационная армия в ночь на 23 ноября ударила ракетами С-300 по родильному отделению больницы Вольнянской Запорожской области. Погиб мальчик, родившийся два дня назад. Мать осталась жива.

Читайте также:

Освобожденный Херсон под интенсивными обстрелами россиян: есть погибшие и раненые

Освобожденный Херсон под интенсивными обстрелами россиян: есть погибшие и раненые

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
275
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация