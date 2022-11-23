Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: что известно

Люди не пострадали.

Армия Российской Федерации в ночь на 23 ноября обстреливали Никопольщину на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали Покровскую и Марганецкую общины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Российские войска обстреливали населенные пункты "Градами" и тяжелой артиллерией. По словам руководителя области, обошлось без погибших и раненых.

Оккупанты выпустили по общинам более 30 вражеских снарядов. Предварительно попали по открытым территориям населенных пунктов. Детали обстрелов уточняются.

"В остальных районах было громко из-за сирены, но обошлось без "прилетов". На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, российская оккупационная армия в ночь на 23 ноября ударила ракетами С-300 по родильному отделению больницы Вольнянской Запорожской области. Погиб мальчик, родившийся два дня назад. Мать осталась жива.

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