Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: пострадали три громады

Люди не пострадали.
Армия Российской Федерации в ночь на 9 декабря обстреливали Днепропетровщину. Оккупанты атаковали Мировскую, Красногригорьевскую и Никопольскую громады.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Российские оккупационные войска ночью обстреливали населенные пункты Никопольского района "Градами" и тяжелой артиллерией. "Более 12 часов тревоги и обстрела трех общин", — подчеркнул руководитель области.
В Красногригорьевской общине из-за атак врага избиты несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач.
По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых. "В остальных районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.
Напомним, ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки на Луганщине, а также Клищиевки и Марьинки в Донецкой области. Российские войска пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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