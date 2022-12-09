Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: пострадали три громады

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
352
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: пострадали три громады

Фото: Associated Press

Люди не пострадали.

Армия Российской Федерации в ночь на 9 декабря обстреливали Днепропетровщину. Оккупанты атаковали Мировскую, Красногригорьевскую и Никопольскую громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Российские оккупационные войска ночью обстреливали населенные пункты Никопольского района "Градами" и тяжелой артиллерией. "Более 12 часов тревоги и обстрела трех общин", — подчеркнул руководитель области.

В Красногригорьевской общине из-за атак врага избиты несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач.

По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых. "В остальных районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки на Луганщине, а также Клищиевки и Марьинки в Донецкой области. Российские войска пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Читайте также:

Трагическое разминирование Херсонской области, взорвалось 8 полицейских

Трагическое разминирование Херсонской области, взорвалось 8 полицейских
 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
352
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация