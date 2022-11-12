Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: выпустили более полусотни снарядов

Люди не пострадали.

Армия Российской Федерации в ночь на 12 ноября обстреливала Никопольщину в Днепропетровской области. Под удар врага попали три общины: Марганецкая, Никопольская и Мировская.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По мирным населенным пунктам оккупанты били "Градами" и тяжелой артиллерией. На города и села было направлено более 50 снарядов. По предварительной информации, люди не пострадали. Впрочем, есть разрушение жилых домов.

"В остальных районах ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций. На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, начались 262 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия Российской Федерации ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Вооруженные силы Украины отразили российские атаки возле ряда населенных пунктов в Донецкой области.

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