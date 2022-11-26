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Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: выпустили около 60 снарядов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: выпустили около 60 снарядов

Фото: Associated Press

По предварительной информации, люди не пострадали.

Армия Российской Федерации в ночь на 26 ноября обстреливала Никопольский район на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали Марганец, Никополь и окрестные села.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Россияне пять раз обстреляли населенные пункты района "Градами" и тяжелую артиллерию. В течение ночи прилетело около 60 российских снарядов.

По словам руководителя области, обошлось без погибших и раненых. В настоящее время представители ГСЧС обследуют пораженные территории. Выясняют детали обстрелов.

"В остальном районе ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций. На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, украинская разведка опровергла информацию о якобы запланированной в конце ноября атаке российских и белорусских войск со стороны северных границ. На территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи.

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Дата публикации
Просмотры
609
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