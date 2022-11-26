Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: выпустили около 60 снарядов

По предварительной информации, люди не пострадали.
Армия Российской Федерации в ночь на 26 ноября обстреливала Никопольский район на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали Марганец, Никополь и окрестные села.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Россияне пять раз обстреляли населенные пункты района "Градами" и тяжелую артиллерию. В течение ночи прилетело около 60 российских снарядов.
По словам руководителя области, обошлось без погибших и раненых. В настоящее время представители ГСЧС обследуют пораженные территории. Выясняют детали обстрелов.
"В остальном районе ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций. На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.
Напомним, украинская разведка опровергла информацию о якобы запланированной в конце ноября атаке российских и белорусских войск со стороны северных границ. На территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи.
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