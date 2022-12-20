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Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: выпустили около 20 снарядов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
85
Время на прочтение
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Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: выпустили около 20 снарядов

Фото: Associated Press

Люди не пострадали.

Армия Российской Федерации в ночь на 20 декабря обстреливала Никопольский район Днепропетровщины. оккупанты выпустили не менее 20 снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Российские войска Трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую и Покровскую общины. "В других районах ночь с тревогой и без атак. И на эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых. Впрочем, в результате вражеских атак повреждено с десяток частных домов и хозяйственных сооружений, газопроводы, а также линия электропередач.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, около двух часов в ночь на 20 декабря 2022 года в Харьковской области раздался мощный взрыв.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
85
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