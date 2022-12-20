Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: выпустили около 20 снарядов

Люди не пострадали.
Армия Российской Федерации в ночь на 20 декабря обстреливала Никопольский район Днепропетровщины. оккупанты выпустили не менее 20 снарядов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Российские войска Трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую и Покровскую общины. "В других районах ночь с тревогой и без атак. И на эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.
По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых. Впрочем, в результате вражеских атак повреждено с десяток частных домов и хозяйственных сооружений, газопроводы, а также линия электропередач.
Напомним, около двух часов в ночь на 20 декабря 2022 года в Харьковской области раздался мощный взрыв.
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