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Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область из "Градов" и артиллерии: выпустили более 60 снарядов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область из "Градов" и артиллерии: выпустили более 60 снарядов

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

По предварительной информации, люди не пострадали.

Армия Российской Федерации в ночь на 15 ноября обстреливала Никопольщину в Днепропетровской области. Под удар врага попали три громады: Марганецкая, Никопольская и Красногригорьевская.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По мирным населенным пунктам оккупанты били "Градами" и тяжелой артиллерией. На города и села направили более 60 снарядов

В Никополе попали в многоэтажные и частные дома, а также коммерческое предприятие. Также повреждены линии электропередач и газопровод и уничтожено несколько хозяйственных сооружений.

По предварительной информации, люди не пострадали.

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"В остальных районах ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций. В эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, утром 15 ноября российская армия ударила четырьмя ракетами по пригороду Запорожья. Вероятно, были применены ракеты С-300.

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Дата публикации
Просмотры
856
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