Армия РФ обстреляла Донетчину: есть погибшие и раненые (фото)

Обстрелы Донецкой области

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В среду, 9 июля, российские войска 32 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает ГСЧС.

Где есть последствия

Константиновка — обстрелянные жилые кварталы, повреждены 3 многоэтажки, 3 частных дома и админздание. Кроме того, возникли пожары в пятиэтажном и четырнадцатиэтажном домах.

Чрезвычайники ликвидировали все очаги возгораний. Раненый человек.

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Белицкое — один из вражеских ударов вызвал пожар кровли трехэтажного жилого дома. Пожарные ликвидировали возгорание. Повреждено 25 многоэтажек и 10 частных домов.

«В общей сложности в результате обстрелов погибли 2 человека и 3 ранены», — констатировали в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в четверг, 26 июня, армия РФ попала БпЛА «Герань-2» по пятиэтажному дому в Белозерском. В результате попадания средства поражения загорелся пожар. В собственных домах ранены трое гражданских, среди которых 86-летняя пенсионерка. Также получили телесные повреждения 15-летний молодой человек и его мать.

«У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы, осколочное ранение, закрытый перелом и ссадина Им предоставлена медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В населенном пункте повреждены 3 многоэтажки и 7 автомобилей.

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