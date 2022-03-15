Армия РФ обстреляла интернат, больницу и школы в Рубежном: есть погибшие

Армия РФ обстреляла интернат, больницу и школы в Рубежном: есть погибшие

Враг разрушает гражданскую инфраструктуру.

Российские оккупанты обстреляли Рубежное в Луганской области: разрушен интернат для слабовидящих детей, больницу и три школы.

Об этом 15 марта сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, под обстрелами погибли четыре человека. "Обстрелы мирного населения в Луганской области не прекращаются. Разрушения инфраструктуры и жилого сектора катастрофические. Пылающие дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, на улицах неразорванные снаряды — это сегодняшние реалии наших городов", — говорится в сообщении главы ОВА.

Гайдай отмечает, что военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают 24/7. Во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 13 марта, было зафиксировано 57 фактов обстрелов городов и поселков области. Были уничтожены или повреждены 47 частных и многоэтажных домов, объектов инфраструктуры в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Попасной.

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