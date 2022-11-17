Армия РФ обстреляла из "Градов" и артиллерии четыре общины на Днепропетровщине: что известно

Обошлось без погибших и раненых.

Армия РФ ночью против 17 ноября обстреливала Никопольщину на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали четыре общины: Мировскую, Марганецкую, Никопольскую и Красногригорьевскую.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Россияне обстреливали населенные пункты "Градами" и тяжелой артиллерией. В Никопольщину в течение ночи прилетело более 70 российских снарядов.

По словам руководителя области, обошлось без погибших и раненых. В Никополе в результате атак повреждены 20 многоэтажных и частных домов, около десятка хозяйственных сооружений, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач.

Вражеские ааки оставили без электричества шесть тысяч абонентов. Из-за обстрела обесточена и насосная станция местного водоканала — более 40 тысяч семей остались без воды.

"В других районах ночь с тревогой, но обошлась без атак", — подчеркнул Резниченко.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Как сообщалось, Россия ударила ракетой по селу во Львове. Под удары попал жилой квартал. На месте атаки видна огромная воронка и несколько поврежденных жилых домов. Также из-за обстрелов пострадал местный житель.

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