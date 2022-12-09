Пионтковский объяснил провал армии РФ в Украине и назвал главную ошибку Путина

Президент России Владимир Путин годами вкладывал огромные деньги в стратегические ядерные вооружения, вместо того, чтобы развивать обычные вооруженные силы. Эта ошибка стоила армии РФ провала при вторжении в Украину.

Такое мнение высказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в беседе с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным.

По его словам, Путин поверил в "грандиознейший фейк, сыгравший большую роль в истории страны, в ее последнем шаге в пропасть".

Как отметил эксперт, "крик о том, что США создают систему, способную защитить их от ядерного ответа и сделать нас беззащитными - это была альфа и омега российской внешней политики".

Пионтковский напомнил, что для США неприемлемым ущербом является даже одна ядерная боеголовка, упавшая на их территорию. По его словам, российские ядерные силы, в каком бы состоянии они не были, с такой задачей справиться могут, что служит залогом взаимного ядерного сдерживания.

"Но видимо безграмотного подполковника (Путина - ред.)... убедили какие-то жулики из конструкторских бюро, что существующей системы ядерного оружия недостаточно, что для России надо создавать новые виды ядерного оружия. Громадные деньги были затрачены - все эти "Посейдоны", "Сарматы"… Особенно меня восхищали атомные ракеты с ядерным двигателем, способные двигаться бесконечно по непредсказуемой траектории. Это упражнение очень быстро кончилось катастрофой в Северном море, когда погибло полторая десятка разработчиков из ядерного института", - рассказал эксперт.

Как подчеркнул Пионтковский, "колоссальные средства были вложены в совершенно ненужные вещи", потому что одна ракета в любом случае достигнет территории США в случае обмена ядерными ударами.

"Но удачно для человечества и украинских Вооруженных сил эти громадные вложения в совершенно бессмысленные стратегические ядерные потенциалы аукнулись тем, что оказалось - армия голенькая в самых основных характеристиках конвенциональной войны... Танковые армии были разгромлены в первые дни войны, когда они бессмысленными колоннами выстроились в походе на Киев... Нет никакого господства в воздухе российской авиации... Потом выяснилось, что это война артиллерии, и оказалось, что гаубицы и ракетные системы HIMARS на поколение превосходят соответствующие российские вооружения... Армия оказалась таким же сплошным фейком", - заявил он.

Напомним, ранее генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, какую тактику использовало руководство России при планировании полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, РФ оказалась абсолютно не готова к длительной войне.

Также Виктор Ягун отметил, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину значительно истощила запасы вооружения и боеприпасов, на пополнение ей понадобятся годы.

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