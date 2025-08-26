ТСН в социальных сетях

Война
1359
1 мин

Армия РФ оккупировала еще два населенных пункта на Днепропетровщине и двигается дальше: карты DeepState

Оккупационные войска продвигаются дальше.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Российский танк.

Российская оккупационная армия оккупировала еще два населенных пункта - Запорожское и Новогеоргиевку на Днепропетровщине.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Враг оккупировал Запорожское и Новогеоргиевку», - говорится в сообщении.

РФ оккупировала Запорожское. Карты deepstatemap.

РФ оккупировала Новогеоргиевку. Карты deepstatemap.

Кроме того, течение также продвинулось вблизи Шевченко, Белой Горы и в Александро-Шультино.

Продвижение РФ. deepstatemap.

Напомним, военный обозреватель BILD Юлиан Репке отмечает, что Россия устала воевать. Летняя кампания российских войск в 2025 году не принесла Москве стратегических успехов. Боевые действия по ключевым направлениям завершились для РФ поражениями, а Украина усилила удары по российской инфраструктуре, в том числе в глубине территории противника.

1359
