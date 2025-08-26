- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1359
- Время на прочтение
- 1 мин
Армия РФ оккупировала еще два населенных пункта на Днепропетровщине и двигается дальше: карты DeepState
Оккупационные войска продвигаются дальше.
Российская оккупационная армия оккупировала еще два населенных пункта - Запорожское и Новогеоргиевку на Днепропетровщине.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Враг оккупировал Запорожское и Новогеоргиевку», - говорится в сообщении.
Кроме того, течение также продвинулось вблизи Шевченко, Белой Горы и в Александро-Шультино.
Напомним, военный обозреватель BILD Юлиан Репке отмечает, что Россия устала воевать. Летняя кампания российских войск в 2025 году не принесла Москве стратегических успехов. Боевые действия по ключевым направлениям завершились для РФ поражениями, а Украина усилила удары по российской инфраструктуре, в том числе в глубине территории противника.